Галерея: в Румынии проходят крупнейшие за последние 25 лет акции протеста

Массовой недовольство вызвало решение правительства, которое пришло к власти месяц назад, объявить широкую амнистию, сообщает РБК.

Протестующие считают, что в результате на свободу выйдут коррумпированные чиновники и политики. Кроме того, правительство решило внести изменения в уголовный кодекс и значительно смягчить наказание для коррупционеров.

Манифестации переросли в столкновения с полицией, в Бухаресте демонстранты жгли мусор и автомобильные покрышки. В полицейских бросали бутылки с зажигательной смесью и камни. Власти сообщили о десятках задержанных.