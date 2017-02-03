Картина дня: подорожание билетов на автобусы, рейтинги партий и лавина в Италии

Подорожание билетов

По словам представителей автобусных компаний Эстонии, подорожание топлива неизбежно повлияет на расходы транспортных компаний и вынудит их повысить цены на билеты. Читать далее...

Врачи готовятся к забастовке

По заверениям Союза врачей, медицинские работники готовятся к забастовке, но все же надеются, что трудовому спору будет найдено решение. Читать далее...

Лавина в Италии

Лавина накрыла группу лыжников в районе горного перевала Селла Нивеа в регионе Удине на северо-востоке Италии. Читать далее...

Рейтинги партий

Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей. Читать далее...

Жалоба Репинского

Депутат Рийгикогу Мартин Репинский подал в Совет по прессе жалобу на еженедельник Eesti Ekspress. По словам Репинского, это его первый шаг на пути к защите своих прав. Читать далее...

Уменьшаем счет за электричество

Руководитель сегмента домашних клиентов Eesti Energia Михкель Педак делится хитростями, как ежедневно экономить электричество и деньги. Читать далее...

Снегопады и метели

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, по многим регионам снегопады. Читать далее...