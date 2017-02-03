Дом, затерянный в горах. Смотрим фото

Дом площадью 75 м2 с видом на курортный город буквально скрывается в горах. Задумка автора состояла в том, чтобы дом врастал в скалистый пейзаж, усиливая связь с окружающей природой.

Фото: effectivehouse.com

Дом, в основном, построен из стекла и стали и имеет приземистую горизонтальную конструкцию. Перед тем как построить дом, архитектор потратил годы в поисках идеального места. Он изучал направление падения солнечного света, чтобы создать оптимальную конструкцию. Архитектор использовал простые и скромные материалы для мебели и интерьера, чтобы в центре внимания оказались только прекрасные виды из окон.

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