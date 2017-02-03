Задача архитекторов бюро Koko Arhitektid состояла в том, чтобы переделать здание бывшей психиатрической больницы в современный жилой комплекс.

Эстонской фирме было сделано предложение, которое не позволяло местным архитекторам участвовать в проекте. Архитектурному бюро было выделено 3,8 миллиона норвежских крон (около 430 000 евро) без всякого конкурса. Однако законодательство Норвегии обязывает проводить конкурс, если сумма проекта превышает 56 000 евро.

К тому же чиновники норвежской провинции потратили 44 000 евро на поездки в Эстонию, где они останавливались в роскошных дорогих отелях.