У перевозившего пассажиров автобуса в Таллинне отвалилось колесо

31 января вечером в Таллинне у рейсового автобуса №27, перевозившего пассажиров, отвалилось колесо. Инцидент произошел на перекрестке улиц Вильде и Эхитаяте.

По словам водителя автобуса, колесо укатилось на несколько десятков метров. Находившиеся в момент аварии в автобусе пассажиры не пострадали. Причина, по которой произошел инцидент, выясняется.

Автобус без колеса в Мустамяэ. Foto: «Märgatud Tallinnas» grupp

В группе «Märgatud Tallinnas» в социальной сети Facebook один из пользователей опубликовал фотографию автобуса без колеса.

Аналогичный случай произошел совсем недавно. Пятого января у автобуса в Ласнамяэ также во время движения отвалилось колесо. В тот раз в автобусе никого кроме водителя не было.