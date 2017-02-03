В Англии изуродовали машину, которая портила туристам фотографии

На капоте автомобиля Vauxhall Corsa, стоявшего рядом с домом ее владельца Питера Мэддокса, неизвестные нацарапали слово "сдвинь", а также расцарапали все панели и разбили два стекла - водительское и заднее, сообщает Би-би-си.

Как сообщает газета Telegraph, стоимость ремонта с полной покраской может составить около 6000 фунтов (7500 долларов).

84-летний Мэддокс сказал, что если ремонт обойдется слишком дорого, он купит новую машину - ядовито-зеленого цвета.

Улица Арлингтон-роу, на которой живет Мэддокс, существует с XIV века и вместе с домами принадлежит организации National Trust как объект культурного наследия.

Невестка Мэддокса Мэри Краус пояснила: "Питер, конечно, огорчен тем, что машина испорчена и он не может на ней ездить, но к тому же ему очень нравилась его яркая желтая машина".

"Все в деревне выражают сочувствие. Очень грустно думать, что кто-то не поленился специально сюда приехать, чтобы это сотворить. Новую машину купить будет не так просто - Питер останется совсем без денег", - сказала женщина.