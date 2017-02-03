В Москве снегом с крыши зашибло ребенка в коляске

По версии следствия, 4 февраля во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехская, на коляску с 2-хмесячным мальчиком упал снег. Ребенка доставили в больницу для обследования и получения медпомощи, сообщает портал Newsru.com.

"Лайф" передает, что двух дворников, чистивших на крыше снег, задержали.

Следователи допросили очевидцев на месте происшествия. Устанавливаются сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши указанного дома, говорится в пресс-релизе СК.