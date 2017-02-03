Лекарства от рака могут подешеветь

"Я думаю, что это очень хорошая новость, что в скором будущем очень многие оригинальные лекарства для борьбы с раком освободятся от патентов. Ведь до этого момента препарат мог производить только его разработчик, а теперь это смогут делать и другие фирмы", - сказал руководитель Центра по развитию технологий изучения рака Рийн Эхин, сообщает портал Rus.err.ee.

По его словам, в ближайшее время в Эстонии появится завод по производству лекарств для онкологических больных из Индии и Средней Азии. Благодаря этому и в Эстонии препараты могут стать немного дешевле.