Трамп оценил перспективы своих отношений с Путиным

"Я считаю, лучше поладить с Россией, чем нет. И если Россия поможет нам бороться с "Исламским государством" в нашем главном бою и исламским терроризмом по всему миру, будет хорошо", - сказал Трамп.

"Полажу ли я с ним (лично с Путиным - ИФ)? Понятия не имею", - оценил Трамп перспективы развития отношений с российском президентом.

На вопрос о случаях жестокости, к которым, по утверждению ведущего, причастен Путин, Трамп ответил: "На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?"

Полная версия интервью выйдет в эфир в 16:00 воскресенья по местному времени (ровно в полночь по Москве). В нем Трамп ответил на вопрос, за что он уважает Владимира Путина.

В прошлую субботу состоялся первый телефонный разговор президентов России и США, за сорок минут главы государств обсудили борьбу с терроризмом и другие важные вопросы.