Лавров назвал внушающим надежду настрой Трампа в отношении России

"Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах. Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", - сказал Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

Министр подчеркнул, что "при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности".

"Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом", - отметил Лавров.

Ранее телеканал Fox News опубликовал выдержки из интервью с Дональдом Трампом, в котором американский президент оценивает перспективы отношений с Россией и лично с Владимиром Путиным.

Он назвал полезным налаживание нормальных отношений с Москвой, так как это может помочь в борьбе с "Исламским государством". Трамп также заявил, что уважает Путина, но пока рано говорить о том, сможет ли он с ним поладить.