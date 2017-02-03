Суд обязал Google передавать властям США письма с зарубежных серверов

Согласно решению судьи Томаса Рутера, передача ФБР почтовых сообщений с зарубежных серверов Google в рамках расследований дел о мошенничестве внутри США не нарушает ничьих прав.

"Хотя получение Google информации со своих многочисленных центров обработки данных за границей потенциально может рассматриваться как вторжение в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит только в случае раскрытия этой информации в Соединенных Штатах", - говорится в постановлении судьи.

Юристы Google, в свою очередь, заявили, что не согласны с решением суда, так как оно принято без учета прецедента, и будут его обжаловать.

В недавнем аналогичном споре между властями США и компанией Microsoft суд встал сторону последней. Летом прошлого года апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что власти не могут принуждать Microsoft к передаче клиентских данных, хранящихся на серверах в Ирландии в рамках расследования дела о наркотиках.

Компании Силиконовой долины очень внимательно следили за ходом этого разбирательства на фоне разногласий между Европой и США относительно доступа к данным. Наблюдатели отмечали, что решение нью-йоркского суда, скорее всего, станет прецедентом для споров вокруг защиты конфиденциальности облачных сервисов.