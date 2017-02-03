Воскресенье, 5. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вопрос читателя: почему мини-пиццы в Selver стоят так дорого?1

Rus.Postimees.ee
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«Ходил в Selver и думал купить что-нибудь перекусить. Нашел на прилавке с булочками мини-пиццу и из-за ее маленького размера решил взять три штуки. Когда увидел цену, аппетит пропал быстро — за три мини-пиццы хотели почти четыре евро», -возмущается читатель портала Tarbija24.

«Вспомнил, что через дорогу есть местная пиццерия, где можно дешевую большую пиццу также купить за четыре евро. А в пиццерии пицца значительно вкуснее, пышнее и свежее. Поэтому хотел бы узнать у Selver, как они формируют свою ценовую политику? Откуда берется цена за булочку, на которой 20 грамм ветчины и 10 грамм сыра? Пшеничная мука почти ничего не стоит. Себестоимость продукта тогда в районе 20 центов?» - спрашивает читатель.

Отвечает руководитель по закупкам Selver Яана Айнт:

В этом году на цену пиццы больше всего повлияло подорожание молочной продукции (сыр). В отношении мини-пицц влияет и подорожание ананасов.

Цена формируется из стоимости сырья, а цена сырья зависит от качества.

Цель пекарни Selver предлагать по лучшим ценам качественные хлебобулочные изделия. Надеемся, что в следующий раз у клиента останутся только позитивные эмоции от посещения нашего магазина. 

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