Галерея: на улицах Рима появились плакаты с критикой деятельности Папы Римского

Канал уточняет, что надпись на римском диалекте гласила: "Франциск, ты взял под собственный контроль конгрегации, упразднил священников, обезглавил Мальтийский орден и монашеский орден францисканцев, игнорируешь кардиналов... и где твое хваленое милосердие?". Авторы плаката сохранили анонимность, не оставив никакой подписи. Однако есть предположения, что инициатива принадлежит сторонникам консервативного церковного крыла, которое недовольно реформами понтифика. Все несанкционированные манифесты были немедленно сняты.

Впервые в новейшей истории Папа Римский напрямую вмешался в дела старейшего суверенного рыцарского Мальтийского ордена, настояв на отставке его великого магистра, который обычно выбирается на пожизненный срок. Понтифик объявил о назначении своим делегатом в орден, который будет отвечать "за его духовное обновление", архиепископа Анджело Беччу, заместителя государственного секретаря (главы правительства Ватикана) по общим делам.