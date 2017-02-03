Впервые в Эстонии пройдет совместный донорский день для людей и животных

По словам главного врача ветеринарной клиники Хели Сяре, в Эстонии до сих пор нет банка крови домашних животных, хотя он крайне необходим, сообщила BNS клиника. «Как и в случае с людьми, переливание крови часто бывает единственным шансом спасти жизнь домашнему питомцу. Например, в Финляндии уже с 2000 года действует добровольный банк крови домашних животных», - сказала Сяре.

Семьи с домашними животными приглашаются на день, чтобы сдать кровь и прослушать лекции о донорстве.

Донором может стать здоровая, взрослая собака или кошка в возрасте от года до восьми лет (возраст кошки может достигать и десяти лет). Собака должна весить не менее 25 кг, а кошка не менее четырех. Подходят спокойные, дружелюбные животные, которых привили и которым регулярно дают глистогонное средство. Кроме того, в течение последних шести месяцев животное не должно было посещать страны за пределам ЕС.

Донором для людей может стать здоровый и отдохнувший человек в возрасте от 18 до 60 лет и весом более 50 кг. В интересах безопасности как донора, так и пациента существует ряд ограничений, касающихся заболеваний, лекарств и путешествий. Дополнительная информация о них доступна на сайте центра крови по адресу www.verekeskus.ee С собой на донорский день нужно взять удостоверение личности.