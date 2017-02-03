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Лавров: Москва, вводя контрмеры в отношении ЕС, сделала все по-честному 1

Rus.Postimees.ee
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Москва, вводя контрмеры в отношении Евросоюза, сделала все по-честному. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil, пишет ТАСС.

"Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи, - отметил он. - Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции". "Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, не Москва инициировала санкции, и не ей снимать их.

На возражение о российских контрмерах Лавров риторически ответил: "Вы хотите, чтобы мы оставались под европейскими санкциями, но сняли наши?".

ОБСЕ - ключевая площадка для диалога в Европе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна оставаться важнейшей площадкой для обсуждения ключевых общеевропейских проблем, таких как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и киберугрозами, заявил министр.

"Главная задача на предстоящий год - восстановление в ОБСЕ доверия и возможностей для равноправного диалога и принятия коллективных решений в области безопасности, - отметил он. - Убеждены, что Организации следует продолжать выступать в роли важнейшей площадки для обсуждения подходов ко всем ключевым вопросам общеевропейской повестки дня".

"Насколько мы понимаем, такую позицию разделяют и наши австрийские коллеги, - продолжил глава МИД РФ. - В числе приоритетов ОБСЕ должны оставаться борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и киберугрозами. Не менее важны такие актуальные на нынешнем этапе темы, как защита традиционных ценностей, гармонизация интеграционных процессов".

Он подчеркнул, что "Россия заинтересована в активном и конструктивном председательстве Австрии в ОБСЕ". "Рассчитываем, что наши австрийские партнеры проявят объективный и беспристрастный подход к формированию и осуществлению повестки дня Организации с учетом интересов всех государств-участников", - сообщил Лавров.

По его словам, именно об этом шла речь на состоявшихся 18 января в Москве переговорах с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, в ходе которых стороны подробно обсудили взаимодействие в ОБСЕ. "С удовлетворением констатируем, что предложенная Веной программа на 2017 год, которую мы внимательно изучили, весьма насыщенна и прагматична и, что важно, уделяет равное внимание всем измерениям безопасности", - добавил министр.

РФ надеется на должное внимание ОБСЕ к преодолению конфликтов

По словам министра, Москва надеется, что в ходе австрийского председательства Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет уделять должное внимание преодолению конфликтов на своем пространстве. 

"В первую очередь это касается содействия разрешению внутриукраинского кризиса, - отметил он. - Максимально полное задействование потенциала ОБСЕ в этих целях сегодня особенно востребовано".

В связи с этим глава МИД РФ обратил внимание на "эффективную работу спецпредставителя действующего председателя (ОБСЕ) австрийского дипломата Мартина Сайдика в Контактной группе, где в диалоге сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска - решаются и должны решаться практические вопросы урегулирования". "Важную стабилизирующую роль играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ", - подчеркнул он.

"Исходим из того, что ОБСЕ будет и впредь активно способствовать переговорному процессу по урегулированию в Приднестровье, а также вокруг Нагорного Карабаха, что особенно важно на фоне обострения ситуации в этом регионе в прошлом году, - добавил Лавров. - Надеемся на продолжение в конструктивном ключе Женевских дискуссий по Закавказью".

Министр подтвердил также готовность российской стороны "оказывать австрийским коллегам поддержку в успешной реализации этих важных задач".

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