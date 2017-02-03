В Таллинне мужчина с ножом пытался ограбить магазин

Когда полицейские прибыли, в магазине был мужчина, державший в руке нож. Стражи порядка приказали мужчине бросить нож и выйти из магазина. Мужчина не оказал сопротивления и последовал указаниям. Никто не пострадал, полицейские задержали ранее наказываемого в уголовном порядке 35-летнего мужчину. У задержанного были выявлены признаки алкогольного опьянения средней степени.

При задержании у мужчины были обнаружены деньги. Размер нанесенного ущерба выяснится во время инвентаризации магазина. Подозреваемый был задержан на 48 часов и сегодня мужчину допросили. Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Лумисте отметила действия свидетелей, которые помогли быстро среагировать полиции.

Все обстоятельства случившегося и мотивы преступления будут выяснены в ходе уголовного производства.