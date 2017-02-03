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Отпуск для двоих: шесть самых романтичных направлений на День святого Валентина

Rus.Postimees.ee
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Париж, может, и самый романтичный город на планете, но ехать туда на День всех влюбленных — уж очень банально. 

«Лента.ру» предлагает шесть интересных направлений этого года для февральского отпуска вдвоем.

Тбилиси

Грузинская столица отлично подойдет для романтиков, живущих на широкую ногу. Что может быть прекраснее легендарного грузинского гостеприимства? Разве что совместное восхождение на гору Мтацминда, откуда открывается прекрасный вид на город, посещение серных бань и свидание под часами у театра Резо Габриадзе.

Можно отправиться в Мцхету — историческое и духовное сердце Грузии. А вечер посвятить знаменитым местным винам — дегустировать их в уютном ресторане с живой музыкой. Грузинское пение — это нечто особенное, а все грузинские песни так или иначе о любви.

Красная Поляна

Столица зимней Олимпиады — 2014 отлично подойдет парам, предпочитающим активный отдых и шумные компании. Днем можно отправиться на склоны и вместе освоить новые трюки на сноуборде. Вечером — пойти на веселую вечеринку или провести время вдвоем при свечах в модном курортном ресторанчике.

Красная Поляна хороша еще и тем, что отсюда легко добраться в Большой Сочи. В городе пока низкий сезон, туристов мало, так что можно гулять вдвоем по набережной, держась за руки и не боясь быть затоптанными толпами отдыхающих. Или без очереди попасть в Поцелуевский сквер, на скамейку влюбленных. Говорят, если на ней просидеть молча 100 секунд, а потом поцеловаться — сбудется самое заветное желание.

Барселона

Зимняя Барселона — теплая и приветливая. Днем здесь уже не меньше 15 градусов тепла, так что вполне можно наслаждаться неспешными прогулками по берегу моря. К самым романтичным местам столицы Каталонии относится Магический фонтан на горе Монжуик, где каждый вечер устраивают чудесное световое шоу.

В любовных делах барселонцы знают толк и чувствуют себя совершенно свободно. Если вы так же смотрите на жизнь, загляните в Музей эротики, где собраны более 800 экспонатов разных эпох со всего мира. И не забудьте о главных достопримечательностях города: музее Пикассо и архитектурных созданиях гениального Гауди.

Прага

Чешская столица по праву считается одним из самых романтичных европейских городов. Здесь можно потеряться в лабиринте средневековых улочек или попробовать пройти по всем 18 мостам города. Ну или хотя бы сфотографироваться на самом известном из них — Карловом. На ночной экскурсии вам расскажут леденящие кровь легенды, которые лишь подогреют ваши чувства.

Конечно, стоит своими глазами увидеть представление на Ратушной площади, которое сопровождается боем старинных городских часов. Для романтического ужина лучше выбрать небольшой ресторан подальше от центра, где подают свиное колено, наливают знаменитое чешское пиво и при этом не заламывают цены.

Рига

Рига раньше активно снималась в кино, а кинематографическое прошлое само по себе создает романтическое настроение. Во время поездки в столицу Латвии обязательно отыщите дом советского Шерлока на улице Яуниела и места съемок «Узника замка Иф». Но и обычная прогулка по историческому центру Риги — большое удовольствие.

С 1997 года старинные улочки Риги с их архитектурным разнообразием признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. За пару-тройку дней можно сосчитать все здания в стиле ар-нуво, а заодно посетить тематический музей, послушать концерт органной музыки в Домском соборе и полюбоваться городом со смотровой площадки церкви Петра и Павла. Не забудьте отведать традиционные местные блюда и знаменитый рижский бальзам — без них впечатление от путешествия будет неполным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень святого валентинаотдыхпутешествиеромантика
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