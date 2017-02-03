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Стали известны обстоятельства гибели мальчика на горке в Подмосковье

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Очевидец рассказал телеканалу «360» об обстоятельствах гибели семилетнего мальчика во время катания на тюбинге в Ногинском районе. Инцидент произошел в субботу, 4 февраля.

По словам свидетеля, ребенок спускался с горки вместе с отцом, сообщает Lenta.ru

«Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец — довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой», — уточнил он.

На помощь ребенку бросились супруга очевидца — врач — и реаниматолог, который также оказался на горке. Они пытались откачать мальчика на протяжении 40 минут.

Подруга семьи рассказала, что родители погибшего — «очень общительные и адекватные». «Когда все произошло, мама мальчика находилась в больнице с дочкой (сестрой погибшего), а у папы просто был выходной, и они пошли кататься с горки», — отметила она.

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