Qatar Airways начала выполнять самый длительный рейс в мире

Первый рейс QR920 покинул Доху в воскресенье утром и прибудет в Окленд в понедельник, в 07:30 утра по местному времени (18:00 по Гринвичу).

Полет будет длиться 16 часов и 20 минут - за это время лайнер пересечет 10 часовых поясов, 5 стран и в общей сложности покроет 14 535 км. На обратном пути самолет будет находиться в воздухе 17 часов и 30 минут.

Это будет самый длительный беспрерывной коммерческий рейс в мире.

Рекорд на самый дальний полет остается у Air India - ее рейс из Дели в Сан-Франциско преодолевает 15 298 километров, но на этот полет уходит всего 14 с половиной часов.

Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк в 2018 году. Этот рейс длится около 19 часов.