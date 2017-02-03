Картина дня: в пожаре погибли два человека, рэпер пытался ограбить магазин в Таллинне и подробности разговора Трампа с Порошенко

Попытка ограбления

Известный эстонский рэпер, угрожая ножом, пытался ограбить магазин в Таллинне. Читать далее...

Эстония в советские годы

В то время, когда люди старшего поколения ищут свои трудовые книжки, молодым людям стоит напомнить о вещах и явлениях, которые в советское время были неотъемлемой частью повседневной жизни и о которых в Эстонии после восстановления независимости остались (к счастью!) только воспоминания. Читать далее...

Смерть при пожаре

При пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного дома погибли два человека. Читать далее...

Переговоры Трампа и Порошенко

В ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа особое внимание стороны уделили урегулированию ситуации на Донбассе. Читать далее...

Мужчина выпал из окна

Из окна второго этажа многоквартирного дома выпал 34-летний пьяный мужчина. Читать далее...

Завтра похолодает

Синоптики обещают, что из-за сильного ветра морозы будут пробирать до костей. Читать далее...