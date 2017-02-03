Пять статей расходов, с помощью которых можно серьезно сэкономить

Первый и самый главный шаг в такой ситуации – расписать бюджет и точно знать свои расходы и доходы. Без него любая экономия является бессмысленной. После этого можно приступить к урезанию расходов, сообщает Tarbija24.

Портал Aol.com составил пять статей расходов, на которых можно серьезно сэкономить.

Расходы на жилье. Поменяйте свою квартиру или дом на более маленькое жилье или сдавайте квартиру или комнату в аренду. Можно также самому снимать комнату. Таким образом, можно познакомиться с новыми интересными людьми, заработать денег и сэкономить.

Автомобиль. Или может быть даже несколько? Необходимы ли вашей семье несколько автомобилей или можно обойтись одним? Кроме этого, чем дешевле и экономнее автомобиль, тем больше денег остается в кошельке. Пытайтесь как можно чаще обходиться без автомобиля. Пешие прогулки и езда на велосипеде к тому же полезны для здоровья.

Питание. Первое, что нужно сделать, если вы решили экономить, так это отказаться от питания в ресторанах и барах, от готовой еды и от кофе с собой. Себестоимость еды и напитков всегда в разы ниже, чем цены на них в заведениях питания. Дома приготовить еду всегда дешевле и зачастую не так сложно, как кажется.

Избавьтесь от зависимостей. Тратите каждый день деньги на сигареты, прохладительные напитки, сладости? Посчитайте, сколько денег на это уходит в год, и сколько можно было бы сэкономить, если от всего этого отказаться. Экономия – это не всегда легкий процесс. Однако отказ от вредных привычек – это большой шаг на пути к полному денег кошельку.

Новые вещи. Каждый день на полках магазинов появляются новые вещи – гаджеты, одежда, аксессуары. Прежде чем что-то купить, нужно хорошо подумать над тем, а является ли эта покупка необходимой? Может быть можно без нее обойтись?