Мужчина разлил ртуть во дворе жилого дома около магазина в Маарду

Как сообщила порталу Rus.Postimees.ee пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Марие Аава сообщение об инциденте поступило к стажам правопорядка в 11.10. Мужчина, которому около 60-ти лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разлил около магазина на улице Ринги 300 миллилитров ртути.

Полиция задержала мужчину и доставила его в больницу на осмотр. Поскольку на улице была минусовая температура, то разлитая ртуть опасности для людей не представляла.

Прибывшие на место происшествия спасатели убрали ртуть. На этом инцидент был исчерпан.