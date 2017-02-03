Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как в рабстве: подчиненные работали на дому у руководителя больницы

Нильс Нийтра
Нильс Нийтра
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Postimees публикует диктофонную запись разговора с электриком Пярнуской больницы, который по четвергам с напарником выполнял различные работы на дому у председателя совета больницы и руководителя Эстонского союза больниц Урмаса Суле. Делали все: от замены LED-лампочек до установки садовой мебели и батута. Поскольку электрик – человек подневольный, мы не будем публиковать его имени. Интервью записали работники Пярнуской больницы в апреле прошлого года в ходе внутреннего расследования.

- Может быть та информация, которую ты нам сегодня предоставишь, даст нам какую-то картину обо всей схеме, по которой в нашем доме строится вся работа. По чьему заказу со второго этажа (этаж, на котором находится администрация больницы – Н.Н.) ты вчера работал?

- Мм… ну… Скажем, это…

- Ну, говори прямо, кто персонально! Кто?

- Ну, скажем, для Суле много сделано, что…

- Урмас Суле?

- Да.

- От кого напрямую поступали заказы: Суле сам отдавал распоряжения, или они поступали через кого-то?

- Через Арне.

- Через Арне Тикерпе (бывший руководитель технического отдела больницы и нынешний руководитель по обслуживанию технического отдела – Н.Н.)? Какими были эти заказы, и в какое время ты их выполнял?

- Теперь это конкретный день – четверг, когда там находится уборщица. Тогда мы могли попасть внутрь.

- Уборщица приходит в дом Урмаса по четвергам днем, и тогда вы идете туда выполнять работу?

- Ну, да.

- Кто вы? Ты один, или кто-то еще?

- Я и Мати, обычно мы были вдвоем.

- Каждый четверг?

- Нет, не каждый четверг. Когда скажут, что…

- Какой была та работа?

- Ну, я занимался электричеством. Визуальный контроль, весной установка батута и садовой мебели. Осенью убрать это.

- Украшения в рождественское время?

- Да.

-Эти украшения вы приносили?

- Их приносит Арне.

-Ты говоришь, что ты занимаешься обслуживанием. Эти все средства – материал, может быть, какие-то розетки, контакты, лампочки и остальное – тоже приносит Арне Тикерпе?

- Да.

- Ты говоришь, что вы ходили туда с Мати. Как много времени вы там проводили…

- Ну, пару часов… Да, два-три часа.

- Ты у нас уже более двух лет работаешь? Больше?

- Сейчас пойдет третий.

- Пойдет третий… Когда начались эти дела?

- Скажем, я еще с фирмы ходил (раньше электрик работал в фирме по электроработам Perlux, которая выполняла работы и в Пярнуской больнице – Н.Н.), когда я был в Perlux, уже тогда…

- Уже тогда… Тогда это уже тема с бородой.

- Ну да, для меня она уже с бородой, да.

- Perlux ходил, Пярнуской больницу выставляли счета, а на самом деле выполняли работу дома у Урмаса Суле.

- Ну, может быть, да, я не знаю, как там было.

- И все это были распоряжения Арне Тикерпе?

- Ну да, сами мы туда…

- Что ты еще там делал? Слышал или видел, что кто-то еще ходил?

- Я слышал, что мужики с Рави (имеется в виду находящийся на улице Рави центр сестринского ухода – Н.Н.) ходят. Но, что они там делали, я не могу сказать.

- Установка батута… Когда устанавливается батут, нужно скосить траву. Траву тоже косили?

- Нет, этого мы не делали, может другие парни там… Я не могу ответить на этот вопрос.

- Окей, ты сейчас говорил об Урмасе, кто-то еще со второго этажа?

- Скажем так, до меня эти дела доходят не с каждого этажа. Иногда говорят старшие сестры… Но я на самом деле не спрашиваю, это для больницы или для себя. Иногда я понимаю, если что-то в пакете, то это скорее личное. Типа, слушай, будь добр! Делаю в свободный момент, когда могу.

- Какие дорогие компоненты там были (которые мастер устанавливает в доме Суле – Н.Н.)?

- Дорогие… Может быть LED-лампочки. Я их там ставил. Заменил один вентилятор. Еще регулятор в полу.

- А рождественские украшения, они были дорогие?

- Эти да. Каждый год приносят, я не знаю, что сказать.

- Каждый год новые?

- Ну, старые тоже можно поставить.

- Там подъемник же нужен?

- Нет, у нас лестница из трех частей, с ней.

- Это с Мати?

- Да, это одному никак.

- У тебя не было ощущения, что так нельзя? Что это незаконно? Или приказ начальства – закон и его нужно выполнять?

- Ну да, но как я должен был…

- Ты просто получал распоряжения сверху, которые должен выполнять. /…/ Мы не могли предположить, что ты – простой рабочий – должен самостоятельно решать такие серьезные проблемы.

- Ну, да.

- Это так. Это очень печально, что все вот так.

- Ну, я, в общем, часто сталкивался с такими делами, как во времена фирмы, так…

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