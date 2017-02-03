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Солидная прибавка: зарплата главы полиции выросла на 500 евро

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Зарплата гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера с нового года выросла на 500 евро. 

Об этом стало известно из указа министра внутренних дел Андреса Анвельта. 

Сейчас зарплата Вахера составляет 4800 евро брутто в месяц. До нового года зарплата главы полиции составляла 4300 евро. 

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