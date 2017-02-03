Урмас Суле: я просил совета и помощи у хороших знакомых

- Ходили ли работники Пярнуской больницы в рабочее время выполнять какие-то работы в вашем частном доме? Какие работы они выполняли в вашем доме?

- В течение нескольких лет я просил совета и помощи у старых хороших знакомых по вопросам электрики или, если ломалась система отопления. Помощь по личным вопросам, я получал помощь от, как мне казалось, старых хороших знакомых или друзей, с которыми мы много лет работали в одном учреждении.

Естественно, это не было для помощника рабочей обязанностью, или отданным мной распоряжением. Я предполагал, что оказание помощи не происходит в качестве рабочей обязанности. Я и сам, если нужно, помогал друзьям. За работу я платил в частном порядке.

- Покупались ил вещи или услуги за счет Пярнуской больницы в личных целях? Как вы после оплачивали эти вещи и услуги больнице? Все ли возвраты денег можно доказать? Корректна ли, по вашему мнению, покупка вещей и услуг в личных целях с выставлением счетов Пярнуской больнице?

- Согласно договору члена правления, я использую рабочую машину, компьютер, телефон. Пярнуской больнице выдана одна кредитная карточка, которая оформлена на мое имя. Ею во время командировок оплачивались счета за гостиницу, в случае приезда гостей – ужин и ИТ-программы, для покупки и обновления которых нужно использовать кредитную карточку.

Покупку и заказ услуг для Пярнуской больницы делает административная служба, для меня лично из средств больницы ничего не покупалось. Для ухода за своим садом я пользовался, например, услугами прежде работавших с больницей садовника и арборита, но за их работу, которая была сделана у меня дома, я платил сам.

Каждый год я, как член правления Пярнуской больницы и как член совета Больничной кассы, я подаю декларацию экономических интересов. В этих декларациях я указывал все возможные экономические отношения и связанные с ними стороны.

Поскольку в вопросах есть утверждение, будто я использовал в личных целях вещи и услуги, купленные больницей, то хотел бы видеть, какие злоупотребления мне приписываются, чтобы в воздухе не повисли не опровергнутые обвинения.

- (После этого Postimees предоставил дополнительные вопросы: например, в мае прошлого года Пярнуской больнице был выставлен счет «Pagaripoisid OÜ – трехкилограммовый трюфельный торм с сахарной картинкой, стоимостью вместе с НСО – 42,40 евро». По моим данный, этот торт был куплен для вашей дочери, у которой был день рождения. Вернули ли и когда вы деньги за торт Пярнуской больнице?

- Тогда я на самом деле заказал в больничном кафе торт для дочери, за который 13 мая 2016 года я заплатил в кассу кафе 45 евро).

- Кто и на каком основании платит в конце года в Пярнуской больнице плату по результативности или премии? Какова методика расчета платы за результативность? Кто получает плату за результативность или премии?

- В Пярнуской больнице установлены регуляции по зарплатной политике и выплате доплат. Выплата плат по результативности происходит согласно выполнению плана результативности, по оценке руководителей структурных единиц и по инструкции проведения собеседования о результативности. Выплата плат по результативности – это вопрос решения руководства и общей методики расчета платы по результативности нет. Плату по результативности получают работники, которые успешно выполнили цели плана по результативности. Решение о выплате плат по результативности членам правления принимает совет.

- Какова ваша брутто-зарплата? Зарплата была назначена в прошлом году после начала нового срока на данной должности? Какой была ваша зарплата в конце 2015 года, и выплачивали ли вам в конце 2016 года плату по результативности или премию?

- Моя брутто-зарплата члена правления по договору составляет 5160 евро, после вступления в новый срок на этой должности, она не изменилась (На вопрос о плате по результативности Суле не ответил – Н.Н.).

- Пярнуская больница провела анализ движение товара на хозяйственном складе в период с января 2011 года по конец февраля 2012 года и выяснилось, что в результате деятельности тогдашнего хозяйственного руководителя возникла недостача в размере 36 000 евро, в том числе не был получен товар, за который больница заплатила поставщикам. Как покрыли эту недостачу? Почему больница не обратилась в прокуратуру?

- На самом деле, в марте 2012 года мы обнаружили недостачу на хозяйственном складе, сумма которой была меньше 28 000 евро. К сожалению, тогдашний руководитель административной службы Рихо Типп, который отвечал и за склад, и за хозяйственный вопросы, не смог выяснить, за какой срок возникла эта недостача. Также, несмотря на попытки и расследование, не получилось выяснить, возникла ли недостача из-за неправильного подсчета, в результате халатности, или с целью получения выгоды.

Адвокатское бюро, оказывающее больнице правовую помощь, проанализировало как возможную гражданскую и уголовную ответственность хозяйственного руководителя, так и целесообразность и перспективность востребования долга. Опираясь на эту оценку, мы решили отказаться от требования, и не начали производство по востребованию из-за бесперспективности.

- (Добавлен комментарий Рихо Типпа: «Я отвечал за административные и хозяйственные вопросы. За хозяйственный склад отвечал единолично руководитель хозяйственного отдела, с которым был заключен и договор о материальной ответственности. Счета за хозяйственные материалы я не заверял. По правилам, проверку хозяйственного склада проводили раз в год (в ноябре/в декабре). Инвентаризацию организовывала финансовая служба. Данную недостачу обнаружили в ходе внеплановой проверки. Таким образом, она возникла в промежутке между двумя инвентаризациями, за три месяца. Я считал, что такая большая недостача возникла не только по халатности или неверному подсчету. Следственные органы, скорее всего, выяснили бы правду, но руководство больницы не посчитало нужным обратиться к ним»).