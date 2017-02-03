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Кадры камеры видеонаблюдения: известный рэпер напал с ножом на продавщицу

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Вчера в 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Тёэстузе продавщице магазина угрожают ножом и пытаются украсть деньги из кассы. Выяснилось, что магазин пытался ограбить эстонский рэпер Андрус Эльбинг, который выступает под псевдонимом Beebilõust. 

Портал Reporter.ee опубликовал видео с камеры видеонаблюдения и поговорил с жертвой нападения. 

В магазине в момент, когда в него зашел грабитель, находилось еще два человек. Мужчина направился к прилавку и достал нож.

«Я отбежала туда от него (к окну – ред.). Он вроде как стал подходить ко мне. Я стала кричать и выставила руки, чтобы он не приближался ко мне. Он вернулся к кассе, чтобы открыть ее ножом», - рассказала жертва нападения, продавщица Наталья.

По ее словам, за все это время нападавший не произнес ни слова. В то время, как он пытался достать деньги из кассы, продавщица выбежала на улицу и стала звать на помощь. На крики прибежали люди из соседнего магазина, которые держали дверь до тех пор, пока не приехала полиция. 

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Вчера в 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Тёэстузе продавщице магазина угрожают ножом и пытаются украсть деньги из кассы. По данным Postimees, магазин в Пыхья-Таллинне пытался ограбить эстонский рэпер Андрус Эльбинг, более известный под псевдонимом Beebilõust.
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