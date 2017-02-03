Кадры камеры видеонаблюдения: известный рэпер напал с ножом на продавщицу

Портал Reporter.ee опубликовал видео с камеры видеонаблюдения и поговорил с жертвой нападения.

В магазине в момент, когда в него зашел грабитель, находилось еще два человек. Мужчина направился к прилавку и достал нож.

«Я отбежала туда от него (к окну – ред.). Он вроде как стал подходить ко мне. Я стала кричать и выставила руки, чтобы он не приближался ко мне. Он вернулся к кассе, чтобы открыть ее ножом», - рассказала жертва нападения, продавщица Наталья.

По ее словам, за все это время нападавший не произнес ни слова. В то время, как он пытался достать деньги из кассы, продавщица выбежала на улицу и стала звать на помощь. На крики прибежали люди из соседнего магазина, которые держали дверь до тех пор, пока не приехала полиция.