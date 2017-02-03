"Я думаю, нельзя считать случайностью то, что активизация военных действий началась тогда, когда состоялся телефонный разговор Путина и Трампа", - рассказал в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" (ETV+) председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, сообщает Rus.err.ee.

"Видимо, эскалация конфликта для россиян важна, чтобы сесть за стол переговоров. То есть изначально эскалация, а затем использовать в качестве повода для выдвижения новых требований по украинскому вопросу. Второй аспект - наверное, Владимир Путин хочет показать Западу, что Россия является сильным или равным партнером", - считает военный историк Игорь Копытин.