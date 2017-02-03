Как и в прошлые годы, парад пройдет на площади Вабадузе в Таллинне. В этом году в параде примут участие 111 единиц боевой техники, что больше, чем годом ранее. Особенным этот парад станет из-за того, что по площади проедут военные машины, которые до этого участие в параде не принимали, сообщает Postimees.ee.

В этом году жители страны впервые увидят на параде боевую машину пехоты CV9035, которая только в прошлом году поступила на вооружение Сил обороны. Кроме этого, в параде примет участие и бронетранспортер Sisu XA-188 Вируского пехотного батальона. Оба типа боевых машин были приобретены в Нидерландах.

Предположительно примет участие в параде и мощный американский танк Abrams, который завтра должен быть доставлен в Тапа. Жители Эстонии увидят и американскую боевую машину пехоты Bradley. Ей заменят другой бронетранспортер – Stryker, который в этом году на параде не появится.