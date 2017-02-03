Эксперт заявил о вероятности взрыва на борту Ту-154, упавшего в море около Сочи

Окончательные данные расследования не представлены: по данным СМИ, у экспертов возникли сложности с расшифровкой данных бортовых самописцев из-за их устаревшей конструкции, сообщает Newsru.com.

О своих подозрениях технический эксперт Юрий Антипов рассказал в интервью BFM . "Мне удалось обратить внимание на несколько характерных обломков, которые в полной мере раскрывают все происходящее на борту перед крушением, как говорится, железо не врет. И железо показало, что в первом грузовом отсеке внутри было очень большое давление, из-за чего борт в районе грузового отсека был просто разорван. Оставшийся металл был откинут вверх, это было с правой стороны", - сообщил он.

"Левый борт грузового отсека - там вообще ситуация однозначная: ниже пола, то есть в отделе грузового отсека, обшивка приобрела черно-коричневый окрас, что возможно только при воздействии очень высокой температуры… Четко видно, что верхняя часть обломка, которая находится в пассажирском салоне, она определенного окраса, а ниже линии пола, как я уже сказал, приобрел темно-коричневый окрас с элементами даже черного цвета", - заявил Антипов.

Ранее о результатах его расследования писал сайт Sochi.com , в материале городского портала опубликованы фото, о которых говорит Антипов.

По мнению эксперта, версия взрыва объясняет другие известные факты: большой разлет обломков и фрагментацию тел пассажиров.

Впрочем, другой эксперт, исполнительный директор общества независимых расследователей авиапроисшествий Валерий Постников, не верит в изложенную Антиповым информацию и призывает дождаться результатов расследования: "У специалистов нет никакого желания стоять на ушах долго, они просто кропотливо выполняют свою работу, поэтому целесообразно перестать отвлекаться на мнение любого так называемого эксперта и дождаться тех, кому это поручает государство".

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