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ВМС США планируют испытать мощнейший боевой лазер в 2017 году 1

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ВМС США готовятся к испытаниям боевой лазерной системы мощностью 150 кВт в течение года. Это в пять раз более мощное лазерное оружие, чем испытанное в 2014 году в Персидском заливе. Оно позволит выстрелом ценой в один доллар уничтожать не только небольшие дроны, но и крупные самолеты, крылатые ракеты и даже корабли. 

Американские разработчики утверждают, что уже решили главную задачу — создали мощный накопитель электроэнергии, сообщает Газета.ru.

«Наши боевые возможности существенно возрастут с принятием на вооружение лазеров», — цитирует Warrior выступление контр-адмирала Рональда Боксола из Военно-морского центра надводных боевых действий при командовании военно-морских операций ВМС США на ежегодном национальном симпозиуме, посвященном развитию надводных кораблей.

По его словам, испытать 150-киловаттный лазер на корабле планируется в течение 2017 года. «Спустя год это оружие будет у нас на авианосце или на эсминце, или на обоих кораблях сразу», — пообещал Боксол.

По мнению американских специалистов, это настоящий прорыв по сравнению с предыдущим боевым лазером мощностью всего 30 кВт AN/SEQ-3 (XN-1), который был установлен в 2014 году на десантном транспорте-доке ВМС США Ponce.

Последний был разработан Электро-оптическим центром Пенсильванского университета и компанией L-3 Communication для поражения небольших судов, катеров и дронов. На этот раз созданием более мощного лазерного оружия занимаются BAE Systems, Northrop Grumman Cоrporation и Raytheon.

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