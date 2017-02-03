Американские разработчики утверждают, что уже решили главную задачу — создали мощный накопитель электроэнергии, сообщает Газета.ru.

«Наши боевые возможности существенно возрастут с принятием на вооружение лазеров», — цитирует Warrior выступление контр-адмирала Рональда Боксола из Военно-морского центра надводных боевых действий при командовании военно-морских операций ВМС США на ежегодном национальном симпозиуме, посвященном развитию надводных кораблей.

По его словам, испытать 150-киловаттный лазер на корабле планируется в течение 2017 года. «Спустя год это оружие будет у нас на авианосце или на эсминце, или на обоих кораблях сразу», — пообещал Боксол.

По мнению американских специалистов, это настоящий прорыв по сравнению с предыдущим боевым лазером мощностью всего 30 кВт AN/SEQ-3 (XN-1), который был установлен в 2014 году на десантном транспорте-доке ВМС США Ponce.

Последний был разработан Электро-оптическим центром Пенсильванского университета и компанией L-3 Communication для поражения небольших судов, катеров и дронов. На этот раз созданием более мощного лазерного оружия занимаются BAE Systems, Northrop Grumman Cоrporation и Raytheon.