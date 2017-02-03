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В Латвию прибыли 225 солдат США, скоро доставят и танки

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Рано утром в воскресенье в Латвию прибыли 225 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США, сообщили в отделе прессы и культуры посольства США. 

Это следующее подразделение для ротации в рамках операции «Atlantic Resolve». Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами, сообщает портал TVNET.

В Латвию будет доставлено также вооружение - танки «M1» и бронемашины «Bradley». В Министерстве обороны сообщили, что техника может быть доставлена на следующей неделе.

Военнослужащие будут базироваться в Адажи. Они сменят солдат 173-ей бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО, ранее сообщил пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин.

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