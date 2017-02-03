Навязчивых телефонных продавцов скоро приструнят

Вероятнее всего, предприятиям, осуществляющим телефонные продажи, будут выделены специальные телефонные номера, которые можно будет распознать, еще не ответив на звонок. Также продавцов обяжут уже в начале разговора четко сообщать, что именно они продают, сообщает ERR.

«Одно из требований, которое будет введено, заключается в том, что такие звонки должны отличаться от всех остальных. Когда я достаю из кармана телефон, то должен сразу понять, что это звонок не от членов семьи и что мне пытаются навязать какой-то товар или услугу», - отмечает гендиректор Департамента инспекции по защите данных Вильяр Пеэп.