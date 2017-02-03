Кому положен контроль здоровья и что можно требовать от работодателя

Контроль здоровья на предприятии призван заранее обнаружить риски, связанные с работой, и сохранить здоровье трудящихся. Но каждый ли работник должен требовать у своего начальника направление к врачу по гигиене труда?

Не все под контролем

Консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Рейн Рейсберг говорит, что, согласно правовым актам, обязанности организовывать контроль абсолютно для всех работников у работодателя нет.

«Необходимость проверки здоровья у врача по гигиене труда зависит от рабочей среды и вида работы. Организация проверок обязательна для сотрудников, на здоровье которых могут повлиять опасные факторы рабочей среды во время трудового процесса или вид работы. К таким факторам относится шум, опасные химикаты или работа в неудобной позе. Виды работ, при которых обязательна проверка здоровья, – это работа за монитором более половины рабочего времени или, например, ночная работа», – поясняет Рейсберг.

Он добавляет, что первый контроль должен быть проведен в течение первого месяца с момента поступления на работу, а в дальнейшем – через назначенный врачом срок, но не реже, чем раз в три года.

По информации ВОЗ, на некоторые виды рисков, связанные с профессиональной деятельностью, такие как травмы, шум, воздействие канцерогенных агентов, взвешенные в воздухе частицы и эргономические риски, приходится значительная часть бремени хронических заболеваний: 37% от всех случаев боли в спине, 16% потери слуха, 13% хронических обструктивных легочных заболеваний, 11% астмы, 8% травм, 9% рака легких, 2% лейкемии и 8% депрессии.

Руки, ноги и спина

На крупных предприятиях контроли здоровья проводятся регулярно. Руководитель по рабочей среде сети магазинов Rimi Эгне Курвитс подтверждает, что контроль здоровья в Rimi проходят все сотрудники. Решение о частоте его проведения принимает врач по гигиене труда, который в заключении о контроле отмечает, в какую дату следующий, то есть повторный контроль, предусмотрен.

«Информация о проблемах со здоровьем конфиденциальна, и мы до конца тоже с ней не знакомы. Но через результаты анализа рисков мы знаем, что у работников магазина с большим стажем начинаются проблемы с руками, ногами, коленями, с нагрузкой на спину, что вызвано переносом тяжестей и так далее, – приводит примеры Эгне Курвитс. – Также из результатов контроля здоровья видно, что зачастую персонал находится под наблюдением семейных врачей, но эти проблемы со здоровьем не могут быть как-то связаны с рабочей средой».

Для того чтобы здоровье персонала на рабочем месте сохранялось, по словам руководителя по рабочей среде, очень важно, чтобы работники были физически активными также и в свободное время. В результатах анализов здоровья сотрудникам магазинов советуется плавание, массаж, аэробика и так далее, и Rimi эти занятия также регулярно поддерживает различными скидками, которые большая часть работников использует.

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