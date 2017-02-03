За последний год в Эстонии выросло число туристов российских туристов

Такие данные в понедельник, 6 февраля, обнародовал Департамент статистики, отметив, что число внутренних туристов составило в 2016 году 1,3 млн человек - это на 7% больше, чем годом ранее, сообщает портал Rus.err.ee.

Число зарубежных туристов также выросло на 7%, превысив отметку в 2 млн человек. 46% останавливавшихся на ночлег иностранных туристов приехали из Финляндии, 10% - из России, 7% - из Латвии.

По сравнению с 2015 годом число туристов из Финляндии выросло на 5%, из России - на 8%, из Латвии - на 11%.