Футболисты Камеруна стали обладателями Кубка африканских наций

На 22-й минуте египтян вывел вперед Мохаммед Эль-Ненни. однако Николя Н'Кулу на 59-й минуте выровнял положение, а точный удар Венсана Абубакара на 88-й минуте принес камерунцам победу.

Ранее в утешительном матче за третье место сборная Буркина-Фасо обыграла команду Ганы, сообщает newsru.com.

Для сборной Камеруна это пятая победа на Кубке африканских наций. По этому показателю она занимает второе место после египтян, у которых семь побед. Последний раз камерунцы становились обладателями престижнейшего континентального трофея в 2002 году, а египтяне - в 2010-м.

Победив на турнире в Габоне, сборная Камеруна стала последним участником Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

Согласно жеребьевке, которая состоялась 26 ноября в Казани, победитель Кубка африканских наций сыграет в групповом раунде с командами Чили, Австралии и Германии. В другом квартете сыграют сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.