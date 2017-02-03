В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине

Осенью прошлого года мы неделю провели в Германии в пригороде Мюнхена. В первый же вечер мы отправились в местный магазин за покупками. Когда мы стояли в очереди, то нам показалось, что местные жители на нас косо смотрят, рассказал он, сообщает портал Tarbija24.

Подумали, что может это усталость после перелета так бросается в глаза. Винить в повышенном внимании местных жителей полиэтиленовые пакеты, нам тогда не пришло в голову.

Аналогичная ситуация повторилась на следующий день. Кроме этого, один из покупателей стал что-то эмоционально объяснять на немецком. Выяснилось, что его беспокоит наша гора пакетов на ленте кассы. Он посоветовал воспользоваться картонными коробками, которые стоят в углу магазина.

Присмотревшись к покупателям, мы обнаружили, что почти все они используют тряпичные сумки или многоразовые пакеты. В углу магазина действительно были бывшие в употреблении коробки, в которые каждый желающий мог положить покупки и взять их с собой.