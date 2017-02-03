В Балтийском море пропал рыбак, надежды найти его больше нет

Координационный центр спасения на море ВМС Литвы сообщил, что спасательная операция была прекращена на основании учета реальных возможностей выжить в холодной воде Балтийского моря.

«Приходится с болью признать, что в таких условиях, какие сейчас в Балтийском море, так долго выжить невозможно», - заявил возглавлявший поисковую операцию начальник Координационного центра спасения на море, командор Эугениюс Валиковас.

В воскресенье утром спасатели обнаружили перевернутый рыбацкий катер и одного из двух пропавших человек. Замерзший мужчина был доставлен в Клайпедскую больницу для медицинского осмотра, он находится в стабильном состоянии.

Сообщение о пропавшем в Балтийском море рыболовном катере и двух находившихся на нем людях поступило в субботу вечером. О том, что мужчины вовремя не вернулись в порт, пограничникам сообщили близкие рыбаков.