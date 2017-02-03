При пожаре на автомойке сгорел квадроцикл 14-летнего чемпиона Эстонии

Пожар произошел в помещении где под одной крышей располагались автомойка и шиномонтажная мастерская, пишет Postimees.

Сгоревший квадроцикл принадлежал Сийму Саату - 14-летнему чемпиону Эстонии по мотокроссу.

В этом году Сийм должен был участвовать в любительском классе среди взрослых. Для этих целей в конце прошлого года был приобретен квадроцикл, который был существенно доработан новыми владельцами. К сожалению, пожар полностью уничтожил гоночный квадроцикл, который стоит почти как автомобиль среднего класса.