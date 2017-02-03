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Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО1

Rus.Postimees.ee
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Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. 

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль, сообщает Би-би-си.

Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.

В настоящее время только пять из 27 стран-членов (у Исландии нет собственной армии) тратят на оборону положенные 2% ВВП.

После выборов президента США Столтенберг написал статью для британской газеты Observer, где подчеркивал, что курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Столтенберг признавал, что США в настоящее время вносит почти 70% бюджета НАТО, и что некоторым членам союза необходимо увеличить свой вклад.

Однако он указывал на тот факт, что американские лидеры всегда признавали наличие глубокого стратегического интереса в сохранении мира и безопасности в Европе.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп и Столтенберг "обсудили, как содействовать тому, чтобы все союзники НАТО выполняли свои обязательства по расходам на оборону".

Трамп и Столтенберг, как сообщается, также "обсудили возможности мирного разрешения конфликта на границе Украины".

В последние недели и Киев, и сторонники самопровозглашенных республик на востоке Украины сообщают об обострении ситуации в Донбассе. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.

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