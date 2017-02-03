На директора кохтла-ярвеской школы пожаловались в Языковую инспекцию

Как сообщил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск порталу Rus.ERR, к ним обратился человек, который выразил сомнение в том, что Валентина Кутузова владеет эстонским языком, поскольку 25 января она выступила в новостях Kanal 2 с комментарием на русском языке по поводу закрытия школы на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

По словам Ильмара Томуска, у Языковой инспекции нет никаких причин сомневаться в том, что Валентина Кутузова владеет эстонским языком в соответствии с требованиями Закона о языке, о чем инспекция уведомила и жалобщика. Вместе с тем Языковая инспекция обратила внимание школьного директора на то, что Закон о языке обязывает чиновника местного самоуправления выступать в эстоноязычных СМИ на эстонском языке.

«После этой жалобы я сама на себя рассердилась», - призналась Валентина Кутузова, добавив, что ей все равно, на каком языке давать интервью - эстонском или русском, и пообещав впредь быть внимательнее.