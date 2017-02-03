Владимир Иванов улучшил свои позиции в рейтинге ATP

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 6 февраля, Иванов поднялся на одну строчку и занимает теперь 441-е место, пишет rus.err.ee.

Сильнейший эстонский теннисист Юрген Зопп опустился с 317-го на 318-е месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей, вторым идет серб Новак Джокович, а третьим - Стен Вавринка из Швейцарии.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).