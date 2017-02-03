Белый дом хочет всех перехитрить? WSJ узнала о планах Вашингтона вбить клин между Россией и Ираном

Об этом американской газете The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный представитель администрации США, а также европейские и арабские чиновники, вовлеченные в дискуссию, сообщает портал Newsru.com.

По словам собеседников издания, формирующаяся стратегия направлена на то, чтобы примирить, казалось бы, противоречивые обещания Трампа улучшить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и энергично противостоять военному присутствию Ирана, одного из наиболее важных союзников Москвы, на Ближнем Востоке.

Как сообщил газете высокопоставленный представитель администрации США, у Белого дома нет никаких иллюзий по поводу России или взгляда на Путина как на "хорошего мальчика", несмотря на сделанные накануне очередные примирительные заявления Трампа в адрес российского лидера во время интервью телеканалу Fox News.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает Москву как экзистенциальную угрозу, которую Советский Союз представлял для Соединенных Штатов в период холодной войны. При этом Трамп стремится к сдерживанию Ирана, отметил источник.

"Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, мы готовы исследовать этот вопрос", - заявил собеседник газеты из администрации Трампа.

При этом источники издания затруднились предположить, что Путин может потребовать в обмен на заключение подобной сделки. "Между Россией и Ираном существуют разногласия. Неясно, что Путин потребует в обмен на ослабление этого альянса", - сказал высокопоставленный европейский чиновник, который в последние недели провел переговоры по этому вопросу с сотрудниками Совета национальной безопасности Белого дома.

Ряд вашингтонских экспертов по России полагают, что Путин запросит высокую цену за любой шаг, отделяющий его от тесного сотрудничества с Ираном. Помимо смягчения санкций, президент РФ может потребовать уступок со стороны США по ситуации на Украине, а также ограничения расширения НАТО на восток вблизи российской границы, говорится в статье, переведенной InoPressa .

"Если Кремль сократит поставки оружия Ирану, вероятно, стоит ожидать значительного смягчения санкций США в отношении России", - считает Дмитрий Саймс, эксперт по России и президент Центра национальных интересов в Вашингтоне. "Русские не верят в бесплатный сыр", - отметил собеседник WSJ.