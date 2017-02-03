Петербуржец обошел весь мир пешком

4 февраля Сергей Лукьянов закончил кругосветное путешествие, которое продолжалось чуть меньше двух лет. В сопровождении друзей и поклонников ранним утром он пришел в Петербург, а в двенадцать часов уже был на Дворцовой площади, где ему подарили цветы и налили в кубок любимого газированного напитка, пишет "Моя Планета" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Путешественник ставил задачу пройти планету пешком, не используя транспорт. Никаких сроков. Главное не скорость, а сама дорога. Нарушил правило Лукьянов только тогда, когда перед ним оказался Тихий океан. Тут уже путешественнику пришлось прибегать к помощи авиасообщения.

Началось это захватывающее приключение 1 апреля 2015 года. Тогда Лукьянов – еще только 59-летний любитель спорта и необыкновенно долгих пеших прогулок, взяв с собой 17-килограммовый рюкзак, двинулся в путь с Дворцовой площади.

За плечами у энтузиаста уже был кое-какой опыт. В 1989 году он установил личный рекорд, пройдя без остановок 207 километров. Позже он за шесть дней доходил до Москвы, путешествовал вокруг Ладожского, Азовского морей. Гулял по Сицилии. А в 2014 году прошел по Европе 3000 км меньше чем за два месяца.

В девять утра 4 февраля, на два месяца раньше запланированного, Лукьянов подошел к площади Победы на южной окраине Петербурга. На нем была простая куртка с утеплителем, спортивный костюм и легкие кроссовки. За плечами, как всегда, рюкзак со всем необходимым.

Путешествие получилось непростым. Во-первых, на Лукьянова дважды нападали. Один раз в Уругвае, другой — в Аргентине. «В первом случае отбиться не получилось. Все отняли. А во второй — я дал деру. Это самый лучший способ», — говорит путешественник, улыбаясь.

Были и другие сложности. Практически в самом начале пути, еще на Урале, у Лукьянова неожиданно обнаружили грыжу. Пришлось лечь в больницу, операция была непростая. Потерял полтора месяца, да и все путешествие оказалось под вопросом: врачи всерьез опасались за его здоровье и запретили подвергать себя нагрузкам. Но он надел бандаж и пошел дальше.

Пришлось наверстывать упущенное время на трассе. В жарких странах донимали насекомые. Однажды Лукьянов после ночевки проснулся весь облепленный огромными черными муравьями. Потом чесался два дня и находил неожиданных гостей в рюкзаке.

Ночевал он на перевалочных пунктах, автобазах, у сочувствующих людей. Но часто - прямо на открытом воздухе. И хорошо если тепло на улице. А если мороз, то спасало дополнительное утепление.

«Вообще я могу на улице спать, когда температура до минус пятнадцати градусов, - делится Лукьянов. – По-настоящему холодно мне было, пожалуй, только в Белоруссии уже на обратном пути».

Но пешеход добавляет, что вовсе не мороз стал главным препятствием на его пути.

«Самое сложное в путешествии, вы удивитесь, были не дикие животные или ночевки в мороз, — рассказывает он. — Самым сложным было получение виз. Вот уж не подумал бы! Но из-за этого много времени потерял. И нервов… А австралийцы мне в итоге визу так и не дали».

Пришлось обходиться без зеленого континента. Зато Лукьянов успел на Олимпиаду в Рио.

Поскольку с английским у Сергея Павловича не все хорошо, он взял с собой специальные визитки, где было написано, что он русский путешественник. Показывал их прохожим. Отвечал на все вопросы: «yes» или «no». Что-то объяснял на пальцах. Так и общались.

Шел он по 60 км в день, иногда чуть больше, иногда меньше. Сложнее всего приходилось в горах. С собой у него был мобильный телефон, в который Лукьянов закачал сказки. Этот жанр он полюбил с детства. А сейчас открывает в этих историях новые грани. Шел, слушал, по сторонам смотрел. Так и прошел все 23 000 км.

Теперь Лукьянов собирается привести мысли в порядок, сходить в баню и, возможно, выпустить книгу о своих приключениях. Материала, говорит, хватит на три тома. А потом обязательно отправится дальше. Но вот куда? Пока неизвестно.