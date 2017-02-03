Мужчину, насмерть сбившего 14-летнюю девушку, приговорили к шоковому заключению

26 июля 2014 года на первом километре дороги Кастна – Рийдамаа – Яэруметса внедорожник Mitsubishi L 200 сбил велосипедистку, ехавшую по правой обочине дороги в том же направлении, что и он. 14-летняя девушка скончалась на месте, пишет Pärnu Postimees.

Автомобиль скрылся с места происшествия, но на дорогу упал регистрационный номер машины. Второй велосипедист, ехавший вместе с девушкой, смог уклониться и избежать столкновения. ДТП произошло на гравийной дороге, на открытом повороте, где видимость в обоих направлениях движения была хорошая.

Выяснилось, что в паре километров от места происшествия внедорожник выехал с дороги, водитель скрылся. Полиции удалось поймать мужчину через 13 часов после аварии.

По предварительной информации, прежде чем сесть за руль, мужчина находился на мероприятии, где употреблял спиртные напитки. После ночи проведенной в лесу алкометр показал у мужчины 0,08 промилле.

Суд приговорил мужчину к пяти месяцам тюрьмы и еще году и семи месяцам условно. Он также должен также будет выплатить родственникам погибшей 22 000 евро.