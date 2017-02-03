Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Члены «паспортной мафии» приговорены к шоковому заключению2

BNS
BNS

В понедельник Харьюский уездный суд приговорил к шоковому сроку заключения четырех бывших сотрудников Департамента полиции и погранохраны (PPA), которые участвовали в масштабной торговле документами. Шесть соучастников так называемой "паспортной мафии" приговорены к условным срокам заключения.

Двое подсудимых работали в Таллиннском бюро обслуживания, один в центре обслуживания отдела гражданства и миграции Пыхьяской префектуры, а один в отделе информации главного здания.

Бывшая сотрудница Пыхьяской префектуры Жанна Реэде, бывшая сотрудница PPA Юлле Лилль, ее бывший коллега Меэлис Паювитс и работавшая в Пыхьяской префектуре Лайви Сеэман приговорены к пяти годам, из которых должны будут провести в тюрьме два месяца. Оставшийся срок заключения является условным с пятилетним испытательным сроком. Суд также конфисковал у них полученное преступным путем имущество.

Обвинение также было предъявлено Сергею Зимакову, Ирине Савенковой, Ольге Цветковой, Екатерине Бочаровой, Екатерине Леоновой, Антону Киммеру и Оксане Дмитриевой — последняя по соображениям целесообразности освобождена от обвинения, а остальные приговорены к условным срокам. Зимаков, Савенков и Цветков приговорены к пятилетнему условному сроку с таким же испытательным сроком, Бочарова и Леонова приговорены к трехлетному условному сроку с таким же испытательным сроком. Киммер приговорен к уплате штрафа.

Всего в рамках уголовного дела обвинения предъявили 12 людям, эпизоды, связанные с руководившей торговлей документов Любовью, выделили в отдельное судебное производство. В отношении 75 человек уголовное следствие прекратили по принципу оппортунитета.

Госпрокуратура в октябре позапрошлого года объявила о масштабной торговле документами, в рамках продолжавшегося к тому времени около семи месяцев следствия была установления связь с преступлениями 12 лиц. В то же время, прокуратура еще тогда отметила, что, поскольку преступления могут относиться к продолжительному периоду, круг подозреваемых может расшириться. Так и случилось, в ходе следствия появились десятки новых подозреваемых, преимущественно лица, которые пользовались торговлей документами, то есть приобретали документы незаконным путем.

Многие подозреваемые сотрудничали со следствием, отдавать всех под суд не было смысла. В суд было передано обвинение в отношении 12 лиц, в том числе четырех бывших госслужащих.

Отдел внутреннего контроля PPA обнаружил незаконную торговлю документами в первой половине позапрошлого года, когда в рамках уголовного дела была начата слежка за подозреваемыми. Деятельность группы была достаточно законспирированной, следствие выясняло детали постепенно в течение позапрошлого года.

Вскоре выяснилось, что торговлей документами руководила 66-летняя женщина, завязавшая знакомства с сотрудниками PPA. Именно она передавала посредникам деньги и прочие блага, которые сотрудники PPA получали за свою незаконную деятельность.

По данным следствия, клиенты платили не за конкретный поддельный документ, но за то, чтобы гарантировать максимальную плавность процессов предоставления гражданства Эстонии и предоставления или продления вида на жительство.

Например, обвиняемые сотрудники PPA заботились о том, чтобы добыть необходимые данные, которые упрощали бы выдачу государственных документов, а также позволяли соискателям документов регистрироваться по месту жительства обвиняемых, чтобы в дальнейшем указывать этот адрес в качестве официального места жительства при ходатайстве о документах.

Подсудимые также сдавали за ходатайствующих экзамены по эстонскому языку или экзамены на гражданство. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгражданстводепартамента полициижительствоинформацииобвиняемыепроизводствосотрудникихарьюский уездный судэкзамены
скандал в больнице
limon.ee
мнение
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:06
Цены на квартиры в Таллинне продолжают расти
13:02
Мамина копия: 54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
12:52
Пять разновидностей прыщей, которые нельзя выдавливать
12:50
Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению
12:47
Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме
12:45
В Эстонию прибыла тяжелая техника нового подразделения из США
12:43
Мужчина, у которого сгорел деревянный жилой дом, получил компенсацию в размере более 200 000 евро
12:43
Фото: 58-летняя Елена Кондулайнен помолодела лет на двадцать благодаря блестящему хирургу
12:42
Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C
12:37
Женщины заболевают раком чаще мужчин
12:30
Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя
12:30
Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику в Сети
12:17
Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда
12:12
Клопп накричал на одноклубников Рагнара Клавана в перерыве матча с «Халл Сити»
12:12
В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество (1)
12:08
Не пропустите! Мы начинаем розыгрыш билетов на яркое шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE
12:07
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
12:01
Ремонт железной дороги с самым интенсивным движением причинит неудобства многим пассажирам
12:00
Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности
12:00
Мужчина погиб в квартире от угарного газа (2)
Все новости
LimonЦеликом
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)

Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому

Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому

13:02
Мамина копия: 54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
12:43
Фото: 58-летняя Елена Кондулайнен помолодела лет на двадцать благодаря блестящему хирургу
12:30
Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику в Сети
12:08
Не пропустите! Мы начинаем розыгрыш билетов на яркое шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE
KrasotkaЦеликом
Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса

Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса

19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет

19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет

Оригинально: оладушки с зефиром

Оригинально: оладушки с зефиром

12:52
Пять разновидностей прыщей, которые нельзя выдавливать
12:37
Женщины заболевают раком чаще мужчин
12:17
Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда
12:00
Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности
SportsЦеликом
Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению

Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению

Клопп накричал на одноклубников Рагнара Клавана в перерыве матча с «Халл Сити»

Клопп накричал на одноклубников Рагнара Клавана в перерыве матча с «Халл Сити»

Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета

Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (1)

11:07
Видео: канадский теннисист покалечил главного судью в матче Кубка Дэвиса
ВпрокЦеликом
В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество

В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество (1)

В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине

В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине (9)

Навязчивых телефонных продавцов скоро приструнят

Навязчивых телефонных продавцов скоро приструнят (2)

5. фев
Пять статей расходов, с помощью которых можно серьезно сэкономить (2)
Погода
Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

В Эстонию пришли холода

В Эстонию пришли холода

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя

Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя

Мужчина погиб в квартире от угарного газа

Мужчина погиб в квартире от угарного газа (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись

Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись (1)

Культура
Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Алена Суржикова получила премию фонда

Алена Суржикова получила премию фонда "Капитал культуры"

Самые читаемые
В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине (9)
Мужчину, насмерть сбившего 14-летнюю девушку, приговорили к шоковому заключению (3)
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру
Члены «паспортной мафии» приговорены к шоковому заключению(2)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Видео: мужчину избили до полусмерти на глазах у десятков свидетелей(20)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees