Двое подсудимых работали в Таллиннском бюро обслуживания, один в центре обслуживания отдела гражданства и миграции Пыхьяской префектуры, а один в отделе информации главного здания.

Бывшая сотрудница Пыхьяской префектуры Жанна Реэде, бывшая сотрудница PPA Юлле Лилль, ее бывший коллега Меэлис Паювитс и работавшая в Пыхьяской префектуре Лайви Сеэман приговорены к пяти годам, из которых должны будут провести в тюрьме два месяца. Оставшийся срок заключения является условным с пятилетним испытательным сроком. Суд также конфисковал у них полученное преступным путем имущество.

Обвинение также было предъявлено Сергею Зимакову, Ирине Савенковой, Ольге Цветковой, Екатерине Бочаровой, Екатерине Леоновой, Антону Киммеру и Оксане Дмитриевой — последняя по соображениям целесообразности освобождена от обвинения, а остальные приговорены к условным срокам. Зимаков, Савенков и Цветков приговорены к пятилетнему условному сроку с таким же испытательным сроком, Бочарова и Леонова приговорены к трехлетному условному сроку с таким же испытательным сроком. Киммер приговорен к уплате штрафа.

Всего в рамках уголовного дела обвинения предъявили 12 людям, эпизоды, связанные с руководившей торговлей документов Любовью, выделили в отдельное судебное производство. В отношении 75 человек уголовное следствие прекратили по принципу оппортунитета.

Госпрокуратура в октябре позапрошлого года объявила о масштабной торговле документами, в рамках продолжавшегося к тому времени около семи месяцев следствия была установления связь с преступлениями 12 лиц. В то же время, прокуратура еще тогда отметила, что, поскольку преступления могут относиться к продолжительному периоду, круг подозреваемых может расшириться. Так и случилось, в ходе следствия появились десятки новых подозреваемых, преимущественно лица, которые пользовались торговлей документами, то есть приобретали документы незаконным путем.

Многие подозреваемые сотрудничали со следствием, отдавать всех под суд не было смысла. В суд было передано обвинение в отношении 12 лиц, в том числе четырех бывших госслужащих.

Отдел внутреннего контроля PPA обнаружил незаконную торговлю документами в первой половине позапрошлого года, когда в рамках уголовного дела была начата слежка за подозреваемыми. Деятельность группы была достаточно законспирированной, следствие выясняло детали постепенно в течение позапрошлого года.

Вскоре выяснилось, что торговлей документами руководила 66-летняя женщина, завязавшая знакомства с сотрудниками PPA. Именно она передавала посредникам деньги и прочие блага, которые сотрудники PPA получали за свою незаконную деятельность.

По данным следствия, клиенты платили не за конкретный поддельный документ, но за то, чтобы гарантировать максимальную плавность процессов предоставления гражданства Эстонии и предоставления или продления вида на жительство.

Например, обвиняемые сотрудники PPA заботились о том, чтобы добыть необходимые данные, которые упрощали бы выдачу государственных документов, а также позволяли соискателям документов регистрироваться по месту жительства обвиняемых, чтобы в дальнейшем указывать этот адрес в качестве официального места жительства при ходатайстве о документах.

Подсудимые также сдавали за ходатайствующих экзамены по эстонскому языку или экзамены на гражданство.