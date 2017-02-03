В Йыхви возмущены скачком цен за вывоз мусора

«Фирма Ekovir аргументировала такое значительное удорожание услуги объективными обстоятельствами, главным из которых является удорожание более чем в два раза приема мусора на свалке „Уйкала“. Вопрос уже решен, волостная управа сочла предложение Ekovir приемлемым, - говорит председатель правления КТ дома по адресу Нарвское шоссе, 40 Аркадий Закарлюка. - Кому из жителей волости были увеличены в том же объеме (75,9%) зарплаты, пенсии, социальные пособия за последний год, два, три?»

Он утверждает, что сделанный им сравнительный анализ взятых с официального сайта фирмы Ekovir цен на услугу по вывозу бытовых отходов однозначно указывает на то, что жители йыхвиского самоуправления уже сейчас платят значительно больше, чем жители соседнего Кохтла-Ярве.

Например, вывоз мусора из самых ходовых контейнеров объемом 600, 800, 1500, 2500 литров в Кохтла-Ярве и Йыхви с НСО стоит соответственно: 1,93 и 2,52 евро; 2,34 и 3,36 евро; 4,38 и 12,60 евро; 7,30 и 21 евро.

«Если сравнить ежемесячную аренду контейнеров, то и она выше, чем в соседнем городе по каждому контейнеру, - отмечает Аркадий Закарлюка. - Естественно, возникает вопрос: почему? Известно географическое расположение свалки, известно, какой пробег в километрах у транспорта, выполняющего вывоз мусора из нашей волости и из соседнего города, но цены у нас значительно выше».

Квартирные товарищества считают, что не может быть в нашей республике при договорных отношениях такого резкого скачка цен без открытого и публичного обсуждения. Для того чтобы оно состоялось, КТ обратились в волостное управление с просьбой организовать встречу жителей города с руководством волости и фирмы Ekovir.