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Ремонт железной дороги с самым интенсивным движением причинит неудобства многим пассажирам

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Весной начнется ремонт участка железной дороги с самым интенсивным движением в Эстонии - линии Таллинн-Палдиски. На время ремонта пассажирам придется пользоваться автобусами.

Ремонтные работы будут выполняться отрезками и занимать три дня в неделю, ориентировочно с 08.00 утра до 18 часов, пишет Pealinn. На это время движение поездов будет перестроено, пассажиров будут транспортировать на автобусах.

"Таллинн-Кейла-Палдиски и Кейла-Рийзипере - важные пассажирские направления, где ежедневно ездит много людей, поэтому в ходе ремонта мы в сотрудничестве с Elron и Eesti Raudtee постараемся причинить пассажирам как можно меньше неудобств. Однако определенные изменения в организации транспорта неизбежны", - отметил член правления ремонтной фирмы GoTrack OÜ Кальви Пукка. По его словам, ремонт железной дороги продлится с мая по октябрь или ноябрь.

В ходе капитального ремонта, будет заменено все верхнее строение дорожного пути - балласт, рельсы и шпалы. При необходимоси будет расширена насыпь и увеличена несущая способность, также будут отремонтированы переезды. Всего планируется отремонтировать 42 км пути. На станциях будет заменено 47 поворотов. 

Ожидается, что после ремонта поезда смогут развивать скорость до 120 км/ч. 

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