Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя

В случае, если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, Эльбинга могут арестовать сперва сроком до двух месяцев, чтобы избежать совершения новых преступлений.

В субботу, 4 февраля, в 12.30 центр тревоги получил сообщение, что в магазине на улице Теэстузе в Таллинне мужчина угрожал продавцу ножом и пытался забрать деньги из кассы, сообщила пресс-секретарь полиции Марие Аава. Полицейские прибыли на место происшествия спустя две минуты и увидели там Эльбинга с ножом.

Стражи порядка приказали мужчине бросить нож и выйти из магазина, тот сопротивления не оказал и последовал указаниям.