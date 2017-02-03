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Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В понедельник прокурор подал в Харьюский уездный суд ходатайство об аресте местного рэпера Андруса Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, который в субботу пытался ограбить магазин в Копли, пишет ERR.

Reporteris täna kell 19:00 - Beebilõust
Allikas: Reporter.ee

В случае, если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, Эльбинга могут арестовать сперва сроком до двух месяцев, чтобы избежать совершения новых преступлений.

В субботу, 4 февраля, в 12.30 центр тревоги получил сообщение, что в магазине на улице Теэстузе в Таллинне мужчина угрожал продавцу ножом и пытался забрать деньги из кассы, сообщила пресс-секретарь полиции Марие Аава. Полицейские прибыли на место происшествия спустя две минуты и увидели там Эльбинга с ножом.

Стражи порядка приказали мужчине бросить нож и выйти из магазина, тот сопротивления не оказал и последовал указаниям.

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Вчера в 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Тёэстузе продавщице магазина угрожают ножом и пытаются украсть деньги из кассы. Выяснилось, что магазин пытался ограбить эстонский рэпер Андрус Эльбинг, который выступает под псевдонимом Beebilõust.  Известный рэпер, угрожая ножом, пытался ограбить магазин в Таллинне

Известный рэпер, угрожая ножом, пытался ограбить магазин в Таллинне 4

Вчера в 12.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Тёэстузе продавщице магазина угрожают ножом и пытаются украсть деньги из кассы. По данным Postimees, магазин в Пыхья-Таллинне пытался ограбить эстонский рэпер Андрус Эльбинг, более известный под псевдонимом Beebilõust.
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