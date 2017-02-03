Мужчина, у которого сгорел деревянный жилой дом, получил компенсацию в размере более 200 000 евро

По словам руководителя сферы инвестирования и страхования Swedbank Каспара Каура, общая сумма компенсационных выплат возросла в прошлом году на 23%.

„Больше всего (на 50%) выросли выплаты по жилищному страхованию. Количество страховых случаев выросло ещё больше – на 69%. Чаще всего несчастья случались с домашним имуществом, далее следуют водные аварии и прочие несчастные случаи, связанные с деятельностью человека, а также пожары. Самое крупное возмещение ущерба в жилищном страховании было связано с пожаром. Мы выплатили клиенту, у которого сгорел деревянный жилой дом, более 200 000 евро“, – сказал Каур.

„Здесь необходимо отметить, что в данном конкретном случае клиент получил компенсацию только на восстановление дома, поскольку он не застраховал своё домашнее имущество, то есть всё то, что было в доме“.

Самое крупное возмещение в области страхования путешествий (130 000 евро) было выплачено в связи с серьёзным несчастным случаем в поездке, когда наряду с лечением человеку понадобилась транспортировка домой.

„Большая часть выплат по страхованию путешествий по-прежнему связана с заболеваниями или травмами во время путешествия. Нередко человек во время поездки нуждается в медицинской помощи. Почти столько же случаев, когда из-за неожиданного заболевания человек вообще не может отправиться в поездку, хотя расходы, связанные с путешествием, уже понесены. На третьем месте – несчастья с личными вещами. Например, опоздание или исчезновение багажа“, – сказал Каур.

Клиентам страхования каско возмещён ущерб на общую сумму почти 14 миллионов евро. „В прошлом году самая крупная компенсация по страхованию каско была связана с дорожно-транспортным происшествием, когда легковой автомобиль выехал перед грузовиком, двигавшимся по главной дороге. Мы выплатили клиенту около 78 000 евро. Самое большое возмещение за буксировку (в сумме почти 3000 евро) было выплачено в связи с необходимостью буксировки автомобиля из другой страны. На телефон нашей экстренной службы клиенты звонят в среднем почти десять раз в день“, – говорит Каур, и добавляет, что самым распространённым страховым случаем в страховании каско остаётся повреждение стёкол – средняя сумма возмещения, связанного с автомобильными стёклами, превышает 400 евро.