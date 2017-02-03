Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мужчина, у которого сгорел деревянный жилой дом, получил компенсацию в размере более 200 000 евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В прошлом году компания Swedbank P&C Insurance AS выплачивала своим клиентам страховое возмещение более 32 000 раз, а общая сумма выплат превысила 30 миллионов евро. Больше всего возросли суммы компенсаций по жилищному страхованию (+50%) и по страхованию путешествий (+42%). Самой крупной компенсацией стала выплата более 200 000 евро в связи со страховым случаем по жилищному страхованию. Речь идёт о сгоревшем деревянном жилом доме. Средняя сумма возмещения по страхованию имущества в прошлом году составила примерно 1000 евро.

По словам руководителя сферы инвестирования и страхования Swedbank Каспара Каура, общая сумма компенсационных выплат возросла в прошлом году на 23%.

„Больше всего (на 50%) выросли выплаты по жилищному страхованию. Количество страховых случаев выросло ещё больше – на 69%. Чаще всего несчастья случались с домашним имуществом, далее следуют водные аварии и прочие несчастные случаи, связанные с деятельностью человека, а также пожары. Самое крупное возмещение ущерба в жилищном страховании было связано с пожаром. Мы выплатили клиенту, у которого сгорел деревянный жилой дом, более 200 000 евро“, – сказал Каур.

„Здесь необходимо отметить, что в данном конкретном случае клиент получил компенсацию только на восстановление дома, поскольку он не застраховал своё домашнее имущество, то есть всё то, что было в доме“.

Самое крупное возмещение в области страхования путешествий (130 000 евро) было выплачено в связи с серьёзным несчастным случаем в поездке, когда наряду с лечением человеку понадобилась транспортировка домой. 

„Большая часть выплат по страхованию путешествий по-прежнему связана с заболеваниями или травмами во время путешествия. Нередко человек во время поездки нуждается в медицинской помощи. Почти столько же случаев, когда из-за неожиданного заболевания человек вообще не может отправиться в поездку, хотя расходы, связанные с путешествием, уже понесены. На третьем месте – несчастья с личными вещами. Например, опоздание или исчезновение багажа“, – сказал Каур.

Клиентам страхования каско возмещён ущерб на общую сумму почти 14 миллионов евро. „В прошлом году самая крупная компенсация по страхованию каско была связана с дорожно-транспортным происшествием, когда легковой автомобиль выехал перед грузовиком, двигавшимся по главной дороге. Мы выплатили клиенту около 78 000 евро. Самое большое возмещение за буксировку (в сумме почти 3000 евро) было выплачено в связи с необходимостью буксировки автомобиля из другой страны. На телефон нашей экстренной службы клиенты звонят в среднем почти десять раз в день“, – говорит Каур, и добавляет, что самым распространённым страховым случаем в страховании каско остаётся повреждение стёкол – средняя сумма возмещения, связанного с автомобильными стёклами, превышает 400 евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтомобильвозмещение ущербавосстановлениежилой домкомпенсациялегковой автомобильповреждение
скандал в больнице
limon.ee
мнение
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:06
Цены на квартиры в Таллинне продолжают расти
13:02
Мамина копия: 54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
12:52
Пять разновидностей прыщей, которые нельзя выдавливать
12:50
Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению
12:47
Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме
12:45
В Эстонию прибыла тяжелая техника нового подразделения из США
12:43
Мужчина, у которого сгорел деревянный жилой дом, получил компенсацию в размере более 200 000 евро
12:43
Фото: 58-летняя Елена Кондулайнен помолодела лет на двадцать благодаря блестящему хирургу
12:42
Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C
12:37
Женщины заболевают раком чаще мужчин
12:30
Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя
12:30
Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику в Сети
12:17
Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда
12:12
Клопп накричал на одноклубников Рагнара Клавана в перерыве матча с «Халл Сити»
12:12
В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество (1)
12:08
Не пропустите! Мы начинаем розыгрыш билетов на яркое шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE
12:07
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
12:01
Ремонт железной дороги с самым интенсивным движением причинит неудобства многим пассажирам
12:00
Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности
12:00
Мужчина погиб в квартире от угарного газа (2)
Все новости
LimonЦеликом
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)

Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру

Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому

Дочь Юлии Высоцкой снова впала в кому

13:02
Мамина копия: 54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
12:43
Фото: 58-летняя Елена Кондулайнен помолодела лет на двадцать благодаря блестящему хирургу
12:30
Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику в Сети
12:08
Не пропустите! Мы начинаем розыгрыш билетов на яркое шоу барабанщиков VASILIEV GROOVE
KrasotkaЦеликом
Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса

Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса

19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет

19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет

Оригинально: оладушки с зефиром

Оригинально: оладушки с зефиром

12:52
Пять разновидностей прыщей, которые нельзя выдавливать
12:37
Женщины заболевают раком чаще мужчин
12:17
Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда
12:00
Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности
SportsЦеликом
Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению

Фото: победа на чемпионате Эстонии по керлингу досталась молодому поколению

Клопп накричал на одноклубников Рагнара Клавана в перерыве матча с «Халл Сити»

Клопп накричал на одноклубников Рагнара Клавана в перерыве матча с «Халл Сити»

Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета

Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (1)

11:07
Видео: канадский теннисист покалечил главного судью в матче Кубка Дэвиса
ВпрокЦеликом
В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество

В феврале клиенты получат первые счета нового типа за электричество (1)

В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине

В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине (9)

Навязчивых телефонных продавцов скоро приструнят

Навязчивых телефонных продавцов скоро приструнят (2)

5. фев
Пять статей расходов, с помощью которых можно серьезно сэкономить (2)
Погода
Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

В Эстонию пришли холода

В Эстонию пришли холода

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя

Прокурор ходатайствует об аресте скандального рэпера-грабителя

Мужчина погиб в квартире от угарного газа

Мужчина погиб в квартире от угарного газа (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Змеи в пиритаской квартире: Спасательный департамент подтвердил, что их владелица жила в том же доме

Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись

Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись (1)

Культура
Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Алена Суржикова получила премию фонда

Алена Суржикова получила премию фонда "Капитал культуры"

Самые читаемые
В Германии на эстонцев смотрят косо по необычной причине (9)
Мужчину, насмерть сбившего 14-летнюю девушку, приговорили к шоковому заключению (3)
Это могло случиться с каждым: женщина опубликовала крик о помощи... Вся Сеть умирает со смеху! (фото)
Горячие кадры: 48-летняя звезда реалити-шоу решила отдохнуть топлес и показала свою грудь всему миру
Члены «паспортной мафии» приговорены к шоковому заключению(2)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Видео: мужчину избили до полусмерти на глазах у десятков свидетелей(20)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees