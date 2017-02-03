В Эстонию прибыла тяжелая техника нового подразделения из США

Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады сказал BNS, что тяжелая техника роты из США, в том числе танки и боевые машины пехоты, доставлена в Эстонию и в первой половине дня в понедельник на станции в Тапа проходит разгрузка техники. Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу.

Дислоцированная в Тапа рота 173-й воздушно-десантной бригады США покинет Эстонию во второй половине февраля, на смену ей придет рота 1-го батальона 69-го броневого полка. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

69-й броневой полк входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.

На прошедшем в июле прошлого года саммите НАТО в Варшаве страны альянса решили разместить на восточном фланге альянса четыре международных батальона размером в тысячу человек.